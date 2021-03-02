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Средний размер потребкредитов в Удмуртии за январь вырос на 22,2%

В январе 2021 года средний размер выданных потребительских кредитов в Удмуртии составил 163,66 тыс. руб. Это на 22,2% больше, чем в январе прошлого года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России показатель за указанный период вырос на 29,7% — со 173,1 тыс. руб. до 224,5 тыс. руб.

Самый большой средний размер выданных за январь 2021 года потребкредитов отметили в Москве (482,4 тыс. руб.), Московской области (360,3 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (335,1 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (332,1 тыс. руб.) и Ленинградской области (295,4 тыс. руб.). Самый большой рост выдачи по сравнению с январем 2020 года зафиксировали в Приморском крае (на 50,2%), Ленинградской (на 49,6%), Иркутской (на 44,5%), Кемеровской (на 43,5%) областях, а также в Красноярском крае (на 36,2%).

«После карантинного снижения среднего чека потребительского кредита весной прошлого года, в октябре был установлен рекорд — около 234 тыс. руб. Однако, затем средний размер потребкредита несколько снизился, а в последние пару месяцев - находится на стабильном уровне. В свою очередь выдача потребительских кредитов в январе текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизилась более чем на 11%. В целом, это свидетельствует о том, что тенденция по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется. Значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика остается для банков определяющим критерием при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах. Поэтому потребительские кредиты выдаются только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение ПКР находятся на высоком уровне. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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