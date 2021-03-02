Прямые рейсы в Стамбул запустят из Нижнего Новгорода в апреле

Прямые перелеты из Нижнего Новгорода в Стамбул начнет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines с 29 апреля. Об этом сообщает турагентство «Москва-тур».

Рейсы запланированы дважды в неделю: по четвергам с вылетом в 2:00 и по воскресеньям с вылетом в 12:30. Длительность полета составит три часа 40 минут. Перелеты будут осуществляться самолетами Airbus A321. Расписание составлено до 28 октября.

Стоимость билета на первый рейс в одну сторону составляет от 10,8 тыс. руб., по данным на сайте перевозчика.

Анастасия Еремина