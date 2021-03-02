В Казани в первую неделю пандемии уровень выбросов снизился на 46%

Уровень выбросов вредных веществ в атмосферу в первую неделю пандемии в Казани снизился на 46%. Об этом во время прямого эфира заявил глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков.

«Когда объявили пандемию, в течение недели у нас уменьшились выбросы по городу Казани на 46% из-за автотранспорта… Была самоизоляция, первую неделю мы фиксировали уменьшение на нашей станции, соответственно. В целом если говорить, у нас благоприятная обстановка по качеству воздуха. Да, действительно, бывают превышения. Как уже говорил, это 0,04%», — отметил министр.

"Ъ-Казань"