Главный фигурант дела «Черного блока» сбежал из-под домашнего ареста

Фигурант дела националистического движения «Черный блок» Владимир Комарницкий (Ратников) заявил о побеге из-под домашнего ареста. Он объяснил это тем, что ему не удастся добиться справедливости в суде.

«Я сбежал из-под домашнего ареста, я перерезал электронный браслет. Сейчас я объявлен в федеральный розыск, в отношении меня заочно принято решение о заключении меня под стражу. Данное решение было принято мной, поскольку я осознал, что не смогу в законных рамках добиваться своей невиновности в суде, не могу доказывать свою позицию, так как суд создавал для этого все возможные препятствия»,— заявил господин Комарницкий в видеообращении на YouTube.

По делу «Черного блока» проходят Владимир Комарницкий и еще четыре человека. Ему предъявили обвинение в создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ), возбуждении ненависти (ч. 2 ст. 282 УК РФ), призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ), призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ). По версии следствия, в 2015 году Владимир Комарницкий создал экстремистское сообщество и призывал граждан к массовым беспорядкам.

Господин Комарницкий находился под стражей с 28 июня 2018 года. В начале июня 2020 года суд отпустил его и еще одного обвиняемого по делу Дмитрия Спорыхина (Макарова) из СИЗО под домашний арест.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «В СИЗО устроили "Черный блок"».