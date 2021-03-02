Врио министра промышленности Самарской области возглавил АО «АКОМ»

Временно исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Самарской области Олег Жадаев станет руководителем крупнейшего предприятия по производству аккумуляторов – АО «АКОМ». Об этом стало известно по итогам переговоров губернатора Дмитрия Азарова и акционера ГК «АКОМ» Лилии Игнатьевой, сообщает региональное правительство.

АО «АКОМ им. Н.М.Игнатьева» входит в региональный и федеральный перечни системообразующих компаний. Предприятие получает поддержку властей Самарской области в части сохранения производственной мощи и обновления кадрового состава.

Георгий Портнов