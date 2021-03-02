В Оренбуржье пятый день подряд выявляют менее 90 случаев заражения COVID-19

В Оренбуржье зафиксировано 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В течении последних пяти дней в регионе выявляют не более 90 случаев заражения COVID-19. Всего в Оренбуржье число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 37 754. Умерли 615 человек, в том числе шесть пациентов за последние сутки.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на седьмом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Самарской областей, Пермского края и Пензенской области.

Андрей Сазонов