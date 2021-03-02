В Ростове оперуполномоченный получил условный срок за мошенничество

Таганрогский городской суд признал виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) бывшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Неклиновскому району капитана полиции Завена Мелкумяна. Ему назначено наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Суд установил, что Мелкумян договорился с гражданином, что за взятку в 150 тыс. руб. решит вопрос о непривлечении его к ответственности по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Как отмечает ведомство, ранее в доме мужчины полицейский нашел пакет с наркотиком. Оперуполномоченный был задержан при получении денег.

Наталья Шинкарева