10 районов Удмуртии преобразуют в муниципальные округа

Депутаты госсовета Удмуртии одобрили преобразование 10 районов региона в муниципальные округа на сегодняшней сессии. Это Алнашский, Воткинский, Дебесский, Игринский, Кезский, Можгинский, Сарапульский, Селтинский, Сюмсинский и Юкаменский районы.

Ранее сообщалось, что за счет объединения количество муниципальных образований (МО) сократится почти вдвое. На состоявшемся в Якшур-Бодье съезде глав МО представители правительства региона говорили о необходимости стимулировать этот процесс. По словам руководителя администрации главы и правительства Сергея Смирнова, это улучшит экономическую ситуацию на местах и повысить эффективность управления. В свою очередь чиновникам, которые потеряют в результате сокращения работу, пообещали ежемесячную доплату к страховой пенсии и возможность бесплатной переквалификации. Эксперты же считают, что реорганизация послужит «началом разрушения системы самоуправления» и может привести к гибели деревень.

Подробности читайте в материале «Поселения возьмут в округ».