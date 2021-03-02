АО «Гознак» откроет в Перми центр для разработки цифровых приложений

АО «Гознак» планирует открыть в Перми фриланс-центр для разработчиков цифровых приложений. Об этом заявил гендиректор предприятия Аркадий Трачук на встрече с губернатором Дмитрием Махониным.

Пермская фабрика является лидером среди предприятий «Гознака» по разработке информационных систем и цифровых финансовых инструментов. Над этими проектами в Прикамье работают 50 местных программистов, в числе их продуктов — мобильные приложения для Банка России, системы контроля драгоценных металлов и биометрической идентификации. В первой половине года в Перми появится отдельный фриланс-центр для привлечения к работе над цифровыми инструментами более широкого круга специалистов.

АО «Гознак» ежегодно производит 11 тыс. тонн защищенной банкнотной бумаги, 7 млрд экземпляров банкнот, 3,5 млрд монет, до 40 млн паспортов, от 30 до 45 млн почтовых марок (в зависимости от формата марки и технологии печати), а также необходимое количество федеральных специальных, акцизных марок и другой продукции. Годовой объем производства компании составляет 46 млрд руб. Компания занимает 11–12% международного коммерческого рынка банкнот, а также входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров защищенной продукции. В Пермском крае работают два филиала компании: Пермская печатная фабрика и Краснокамская бумажная фабрика.