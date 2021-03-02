Линии электропередач в заказниках Удмуртии оснастят птицезащитными устройствами

Воздушные линии электропередач ПАО «МРСК Центра и Поволжья», расположенные в заказниках Удмуртии, оборудуют птицезащитными устройствами после иска прокурора. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Прокуратура установила, что эксплуатация линий электропередач без птицезащитных устройств создает угрозу гибели пернатых и повреждения оборудования. Например, в 2020 году на территории национального парка «Нечкинский» погибли две особи орланов-белохвостов, занесенные в Красную книгу. Отметим, что линии электропередач в парке находились в собственности физлиц.