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В школах Глазова организуют охрану после вмешательства прокурора

Охрану общеобразовательных организаций Глазова организуют после искового заявления прокурора. Нарушения были выявлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Удмуртии.

«Установлено, что в общеобразовательных организациях города Глазова не обеспечена охрана объектов сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, иными охранными организациями, предусмотренными законодательством. В соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ" образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации»,— говорится в сообщении.

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