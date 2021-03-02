Путин и Мишустин поздравили Горбачева с 90-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем первого президента СССР Михаила Горбачева. Он назвал его одним из выдающихся государственных деятелей, которые повлияли на ход истории. Также господина Горбачева поздравил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории»,— говорится в телеграмме господина Путина. Он также отметил, что профессиональный и жизненный опыт позволяют Михаилу Горбачеву активно участвовать в общественной жизни и заниматься международными гуманитарными проектами.

Михаил Мишустин заявил, что имя Михаила Горбачева стало олицетворением глобальных перемен, как в России так и в мире. «Работая на самых высоких государственных постах, внесли большой вклад в развитие России, реформирование отечественной экономики. Многое сделали для повышения международного авторитета нашего государства, защиты его национальных интересов»,— написал премьер-министр в телеграмме.

В обоих обращениях политик назван президентом Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований. Его должности генерального секретаря ЦК КПСС (1985–1991) и президента СССР (1990–1991) в телеграммах не упоминаются.