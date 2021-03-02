Трех жителей Каменска-Шахтинского будут судить за незаконный оборот алкоголя

В Каменске-Шахтинском завершено следствие по делу в отношении трех местных жителей. Правоохранители подозревают их в незаконном обороте алкогольной продукции (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Дело передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По данным следствия, подозреваемые незаконно производили и хранили в гараже алкоголь, который не отвечал требованиям безопасности потребителей. Продукцию они сбывали на одном из рынков. Во время обыска полицейские изъяли у подозреваемых более 1 тыс. литров готовой продукции, 300 бутылок с этикетками известных брендов, оборудование и ингредиенты для изготовление алкоголя и 1,2 тыс. литров спиртовых концентратов.

Наталья Шинкарева