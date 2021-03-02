Глава «Нафтогаза» заявил о готовности Украины к строительству «Северного потока-2»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что Украина подготовилась к тому, что «Северный поток-2» будет достроен. Он считает, что сейчас борьба с проектом относительно успешная и шансы на его остановку неплохие, в том числе благодаря содействию США.

«Мы подготовились к такому сценарию. Если посмотреть на показатели этого лета, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресурсов и получать их по справедливой цене»,— сказал господин Коболев «Украинской неделе».

По мнению главы «Нафтогаза», ввод «Северного потока-2» грозит потерей доходов Украины от транзита, а также потерей «компонента безопасности». Он считает, что дефицита топлива в стране не будет.

Господин Коболев отметил, что на рынке электроэнергии Украина зависима от импорта из Белоруссии. «Если завтра по каким-то причинам поставки оттуда прекратятся, то страну могут ждать веерные отключения»,— сказал глава «Нафтогаза».

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператор проекта — Nord Stream 2 AG, единственный акционер этой компании — «Газпром». Строительство «Северного потока-2» было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США. Прокладка продолжилась спустя год.

О ходе строительства и проблемах — в материале “Ъ” «Северный истек».