Тульской системе поставили диагноз в Москве

Как стало известно “Ъ”, из СИЗО под домашний арест переведен бизнесмен Алексей Черноусов, фигурант расследования СКР о махинациях при создании и внедрении в Тульской области региональной информационной системы здравоохранения (РИСЗ). По версии следствия, все выделенные на эти цели 68 млн руб. похитили экс-министр информатизации тульского правительства Артур Контрабаев и его пособник Черноусов. Следствие считает, что вместо новой системы область получила созданную еще 15 лет назад. Сами обвиняемые настаивают, что РИСЗ, открывшая доступ местным жителям к электронным услугам, является примером для других регионов.

По данным “Ъ”, решение освободить из СИЗО 47-летнего Алексея Черноусова приняла судья Басманного райсуда Москвы, которая рассматривала ходатайство следователей ГСУ СКР о продлении ему срока ареста. Представители следствия настаивали на продлении содержания под стражей, отмечая, что в противном случае обвиняемый может скрыться. Однако на суд это впечатление не произвело. Не последнюю роль в освобождении из «Матросской Тишины» сыграло и то обстоятельство, что следствие по делу фактически завершено. Господин Черноусов и основной обвиняемый, 35-летний Артур Контрабаев, уже дочитали последние из 140 томов своего дела, которые вскоре будут направлены в Генпрокуратуру.

Артур Контрабаев обвиняется в растрате вверенных ему бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а господин Черноусов — в пособничестве в этом преступлении. При этом экс-чиновник, страдающий хроническим заболеванием, изначально содержался под домашним арестом.

Само уголовное дело после целого ряда проверок было возбуждено в 2017 году. Тогда оно касалось только Артура Контрабаева, который подозревался в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Поводом стали контракты, заключенные от имени администрации области в рамках утвержденных в 2012 году программ модернизации регионального здравоохранения и внедрения в эту сферу «современных информационных технологий». Реализация проекта была поручена местному минздравсоцразвития и комитету по информатизации и связи. Последнее ведомство, вскоре переименованное в министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления, предложили возглавить Артуру Контрабаеву. Талантливый IT-специалист из Челябинска, которому только исполнилось 26 лет, в то время начинал карьеру в Москве, устроившись в крупную компанию, производившую ПО. Сам он говорил знакомым, что решил переехать в Тулу, так как для него открывалась возможность работать IT-специалистом уже в размахе целого региона.

Победитель первоначального тендера на создание и внедрение РИСЗ области не смог выполнить его условия. Повторный конкурс выиграло столичное ООО «Смарт Дельта Системс», которое со своими дочерними предприятиями уже около 20 лет создает системы управления и соответствующее ПО для медучреждений. Гендиректором и совладельцем компании, услугами которой пользуются более 3 тыс. различных клиник, является Алексей Черноусов.

По версии следствия, он еще в 2012 году вступил в сговор с Артуром Контрабаевым и «неустановленными сообщниками» для хищения средств, обеспечив победу в конкурсе с помощью участия подконтрольных ему фирм. После этого в рамках тестирования запатентованной «Смарт Дельта Системс» еще в 2005 году медицинской информационной системы (МИС) «Инфоклиника» один из ее модулей — «Электронная регистратура» — был развернут в медицинских учреждениях Тульской области. В 2013–2015 годах на создание и сопровождение РИСЗ «Смарт Дельта Системс» получила из бюджета области более 68,3 млн руб. В СКР посчитали, что внедренная в Туле система не соответствует характеристикам, а под выделенные деньги ООО поставило свой старый продукт, не передав администрации области исключительные права на систему. Ее принимали совместно минздрав и мининформатизации, и претензий к ним не возникло.

Уголовное преследование по ст. 286 УК в отношении господина Контрабаева, уже ушедшего с госслужбы, было прекращено, но сразу появилось новое дело о хищениях. В СКР сначала заявляли, что из бюджетных 68 млн руб. только 17 млн руб. были потрачены на РИСЗ. А согласно последней версии обвинения, стоимость выполненных работ составила вообще 0 руб. В июле прошлого года господ Контрабаева и Черноусова задержали и отправили в Басманный суд для избрания меры пресечения. Адвокаты настаивали на незаконности таких действий, отмечая, что Артур Контрабаев, который жил с семьей во Вьетнаме, добровольно вернулся на родину для следственных действий. Не пропускал их и господин Черноусов, периодически ездивший на Кипр.

Оба они вину категорически отрицают, подчеркивая, что область получила лицензионные права на РИСЗ от ООО. И, как утверждает один из адвокатов Артура Контрабаева Вера Молчанова, ее доверитель не имел отношения к тендерам, а РИСЗ была не только внедрена, но и используется регионом до сих пор. По ее словам, приемка системы проходила не без споров, один из которых закончился мировым соглашением в арбитраже — по нему ООО вернуло около 2,1 млн руб.

«Тульская РИСЗ до сих пор является примером для многих других регионов»,— заявляют коллеги господина Черноусова. Это недавно подтвердил и вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко, назвав Тульскую область наряду с Тамбовской лидером по «цифровой зрелости» в сфере здравоохранения по итогам 2020 года.

Кстати, за господина Черноусова вступилась и столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева, подготовившая обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность его уголовного преследования. Защитники фигурантов дела также намерены ходатайствовать перед следствием о прекращении дела, так как в нем, по их мнению, отсутствует событие преступления.

Сергей Сергеев