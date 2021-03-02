На Сахалине поэкспериментируют с углеродом

Минэкономики подготовило законопроект о проведении в Сахалинской области эксперимента по госрегулированию выбросов парниковых газов (ПГ) и обращению углеродных единиц. Этот регион станет тестовой площадкой для механизма торговли эмиссиями на выбросы ПГ с перспективой его возможного тиражирования на другие регионы. Эксперты надеются, что единицы сокращения выбросов, появившиеся в ходе эксперимента, могут быть использованы компаниями для компенсации своего углеродного следа, а также будут признаны ЕС, что крайне важно ввиду планов введения трансграничного углеродного регулирования.

Законопроект предполагает проведение в 2021–2025 годах эксперимента по внедрению углеродного регулирования в виде системы торговли разрешениями на выбросы ПГ в Сахалинской области. Этот документ дополняет общее регулирование, которое еще только будет введено законом «Об ограничении выбросов парниковых газов», в феврале его проект внесен правительством в Госдуму. Основной законопроект вводит обязательную отчетность по выбросам для крупных эмитентов и создает возможности для реализации корпоративных климатических проектов с перспективой создания добровольного рынка торговли углеродными единицами, полученными при реализации климатических проектов.

Сахалинский законопроект предполагает установление целевого показателя по сокращению выбросов и увеличению поглощения ПГ для региона (цель — достижение углеродной нейтральности к концу декабря 2025 года), создание инфраструктуры поддержки климатических проектов и обращения углеродных единиц. Как пояснил “Ъ” зампред правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков, предполагаются также реализация программ газификации и перехода на газомоторное топливо, поддержка развития ВИЭ и программ производства водорода, организация пригородного сообщения на Сахалине с использованием поездов на водородных элементах. По его словам, администрация региона проводила консультации с крупным бизнесом, который заинтересован в приобретении углеродных единиц для снижения своего углеродного следа. Например, были осуществлены поставки СПГ, произведенного на Сахалине, с нулевым углеродным следом за счет посадки партнерами проекта лесов в развивающихся странах.

В Минэкономики РФ отмечают, что экспериментальное внедрение мер регулирования выбросов в отдельных регионах до его запуска на национальном уровне — распространенная практика. В 2020 году в мире на региональном уровне действовали 3 углеродных налога, 17 систем торговли выбросами ПГ и 9 региональных систем климатических проектов. В феврале 2021 года, после завершения десятилетнего эксперимента по созданию систем торговли выбросами ПГ в семи провинциях, национальная система была запущена в Китае.

Сахалинский эксперимент позволит разработать и апробировать инструменты для достижения целей Парижского климатического соглашения: механизм торговли углеродными единицами схож с тем, что существует в Евросоюзе, он должен подтолкнуть компании к «озеленению» бизнеса и экологической модернизации производств, сказал “Ъ” первый зампред ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко. По его словам, здесь потребуются инвестиции, которые разумно привлечь в рамках создаваемой ВЭБ.РФ системы зеленого финансирования.

Советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев в интервью “Ъ” (см. “Ъ” от 15 февраля) говорил, что сахалинский эксперимент также может прояснить намерения Евросоюза, планирующего вводить трансграничное углеродное регулирование, которое приведет к росту затрат российских экспортеров. По его словам, если в ЕС признают пилотные проекты, тогда, возможно, РФ приступит к тиражированию эксперимента, а в последующем сахалинскую систему можно будет связать и с иностранными аналогами.

Ангелина Давыдова