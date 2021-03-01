Lexus сделал особый IS для геймеров и стримеров

Lexus Gamers’ IS. Фото: Lexus

Lexus Gamers’ IS. Фото: Lexus

Партнером японского автопроизводителя по проекту стала популярная стример Fuslie, у которой на платформе видеотрансляций Twitch более полумиллиона подписчиков. Путем голосования они выбрали оформление и оснащение автомобиля.

Студия SCPS обклеила кузов виниловой пленкой с узором Infiltrate, стилизованным под интерфейс игр-шутеров от первого лица. Салон выполнен в стилистике Neon Tokyo с акриловыми панелями и «каплями» на потолке, которые вместе с разноцветной подсветкой имитируют ночные дождливые улицы Токио. Система Smart Tint позволяет затемнять боковые окна для игр, а заднее стекло превращается в фон для проведения трансляций в Twitch.

На месте переднего пассажира расположен мощный игровой компьютер в прозрачном корпусе с подсветкой. Компьютер получил компоненты MSI Gaming GeForce и AMD, 27-дюймовый изогнутый 4K-дисплей и напечатанный на 3D-принтере геймпад в «космическом сером» и темно-бирюзовом цветом с неоновыми вставками. На центральной консоли расположены шесть держателей под стаканы с кофе.

За основу концепт-кара, получившего название Lexus Gamers’ IS, лег стандартный Lexus IS 350 F Sport, о доработках которого не сообщается. Как отмечает японский автопроизводитель, играть на компьютере на ходу не получится — вся геймерская составляющая требует подключения к внешнему источнику энергии.