Последнему руководителю «Пермских моторов» могут вручить грамоту Перми

В думу Перми главой администрации направлены проекты решений о награждении почетным знаком города, а также почетными грамотами ряд горожан.

Среди них предлагается наградить почетным знаком «За заслуги перед городом Пермь» первого замгендиректора АО «Пермский завод «Машиностроитель» Сергея Мезенцева. Основание - за заслуги в социально-экономическом развитии города Перми. Ему полагается единоразовая денежная выплата.

Почетные грамоты Перми предлагается вручить: сотрудникам ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» Сергею Багаринову и Алексею Щапову (за значительный вклад в развитие промышленности в городе Перми и в связи с 65-летием со дня создания организации), артисту-кукловоду МАУК «Пермский театр кукол» Ларисе Нагогиной (за значительный вклад в развитие театрального искусства в городе Перми и в связи с 75-летием со дня рождения), директору ООО «Завод «Торгмаш», Вячеславу Грачеву (за значительный вклад в развитие промышленности в городе Перми и в связи с 50-летием со дня рождения). Господин Грачев известен тем, что был последним руководителем ныне ликвидированного ОАО «Пермские моторы», был председателем ликвидационной комиссии общества.