Петербургский «Пассажиравтотранс» увеличил количество автобусов на маршрутах

С 1 марта на восьми наиболее востребованных маршрутах автобусов в Петербурге будет ходить больше подвижного состава. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс».

39 дополнительных автобусов направлены на маршруты №11, 26, 93, 115А, 118, 127, 130 и 180. Предполагается, что в будние дни в пиковые периоды времени интервалы движения по этим маршрутам не будут превышать 10 минут. Отмечается, что такое решение предприятие приняло по итогам в том числе обращений горожан.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что в Санкт-Петербурге в 2022 году будут заменены более 2 тыс. автобусов, а в текущем — 54.