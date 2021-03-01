В Красноярске возбуждено дело по факту отравления школьников

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) после отравления 70 школьников в Красноярске. Прокуратура проводит проверку, сообщили журналистам в пресс-службе краевого ведомства. Учащиеся 17 школ Советского и Октябрьского районов заболели иерсинеозной инфекцией.

Как ранее сообщало управление Роспотребнадзора по региону, по результатам расследования было выявлено, что «предполагаемым фактором передачи возбудителя инфекции стали овощи, изготовленные с нарушением технологического процесса».

Прокуратура внесла преставления в ООО «Развитие» (организует школьное питание) и в адрес главного управления образованием администрации Красноярска. Роспотребнадзор приостановил в школах приготовление блюд из сырых овощей без термической обработки. На работу поставщика пищевых продуктов наложен временный запрет.

Екатерина Лукашевич