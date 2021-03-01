Мосбиржа ограничила агрессивные рыночные заявки на валютном рынке

Московская биржа ввела механизм ограничения агрессивных рыночных заявок в ходе утренней сессии (с 7:00 до 10:00) на валютном рынке, сообщил член правления—управляющий директор по продажам и развитию бизнеса биржи Игорь Марич. С 1 марта Мосбиржа начала проводить торги на валютном и срочном рынках, а также на рынке драгоценных металлов с 7:00.

По основным валютным парам биржа будет ограничивать рыночные заявки при отклонении цены исполнения от лучшего спроса и предложения на момент подачи заявки на 0,5%, по менее ликвидным валютам — на 1%. «Поскольку все же утренние торги только запустились, могут какие-то моменты быть менее ликвидны, чем обычно это происходит. Сейчас только в утренние часы у нас такое установлено. Таким образом, это дополнительные механизмы для сглаживания не продиктованной рыночными обстоятельствами волатильности и для защиты клиентов от ошибочных действий»,— сказал господин Марич на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

Степень агрессивности рыночной заявки зависит от ее влияния на рынок с точки зрения моментального изменения цены при ее исполнении. При новом механизме обработки цена исполнения рыночной заявки может отличаться от лучшей цены спроса или предложения не более чем на определенную величину, установленную организатором торгов. До введения этого механизма рыночная заявка исполнялась по существующим ценовым уровням, пока она полностью не будет удовлетворена.

О том, как Московская и Санкт-Петербургская биржи начали торговать с семи утра — в публикации “Ъ” «Деньгам не до сна».