Прокуратура проверяет информацию о нарушении температурного режима в детсаде в Удмуртии

Прокуратура Балезинского района Удмуртии проводит проверку информации о нарушении температурного режима в детском саду в деревне Верх-Люкино. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

«Прокуратурой с привлечением специалистов органов санитарно-эпидемиологического и противопожарного надзора будет проверено исполнение законодательства об образовании, охране жизни, здоровья и безопасности детей во время учебно-воспитательного процесса. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики»,— говорится в сообщении.

Напомним, что ранее следственный комитет России по Удмуртии организовал доследственную проверку по сообщению в СМИ о халатности должностных лиц в детсаде Балезинского района. Было установлено, что температура в помещении гораздо ниже нормы, что ставит под угрозу здоровье детей.