01 марта, понедельник
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Фото: Albert Gea / Reuters

Бывший президент ФК «Барселона» Бартомеу задержан по делу о коррупции

Полиция Каталонии задержала бывшего президента футбольного клуба «Барселона» Хосепа Бартомеу по делу о коррупции. В офисе клуба прошли обыски, сообщает радиостанция Cadena Ser. По данным радиостанции, также арестованы бывший генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау и юрист Роман Гомес Понти.

В октябре 2020 года Хосеп Бартомеу ушел в отставку, ее причиной стали плохие спортивные результаты и экономическое положение клуба. Позже совет управляющих клуба сообщил о планах сократить зарплатный фонд, чтобы избежать банкротства клуба. Выборы нового президента пройдут 7 марта.

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