В Ульяновской области проводится проверка по факту неоказания медицинской помощи больному

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов потребовал провести проверку фактов неоказания своевременной медпомощи пациентке горбольницы №3. Информация о неоказании необходимой медпомощи появилась 1 марта в соцсетях.

Соседка по палате сообщала, что в течение семи часов женщину, находившуюся в крайне тяжелом состоянии, никак не переводили в реанимацию, в следствие чего она в ночь на 1 марта скончалась. В региональном минздраве подтвердили, что по поручению министра здравоохранения Виктора Мишарина «создана рабочая группа для проведения внеплановой проверки», по результатам которой «будет принято соответствующее решение».

Андрей Васильев, Ульяновск