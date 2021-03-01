До 0 градусов потеплеет в Удмуртии на этой неделе

В ночь на 2 марта в Удмуртии ожидается снежная и ветреная погода. Температура составит -15..-20°С, днем — -1..-6°С, сообщает пресс-служба гидрометцентра республики.

3 марта снег сохранится. Температура ночью окажется в пределах -5..-10°С, днем — 0..-5°С. 4 марта типа погоды не изменится, ночью значение опустится до -9..-14°С, днем — до -2..-7°С.

По предварительному прогнозу, интенсивность осадков 5 марта увеличится. Температура ночью ожидается в пределах -4..-9°С, днем — -1..-5°С. В выходные дни температурный фон понизится.