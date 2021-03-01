В Смольном рассказали подробности о новой транспортной модели Петербурга

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков рассказал, как идет подготовка к внедрению обновленной транспортной модели Санкт-Петербурга. Она будет выстроена по социальной схеме.

Об этом господин Поляков рассказал в интервью телеканалу «78». Видео и расшифровка опубликованы в официальной группе «Вконтакте» комитета по транспорту.

Главная особенность новой модели — отсутствие в городе коммерческих маршрутов, за исключением некоторых рейсов между городом и Ленобластью, работающих по заказу областного правительства. На всех автобусах будет работать полный набор льгот, действующих для петербуржцев; будет возможность оплаты при помощи универсального электронного проездного «Подорожник», банковской карты или смартфона. Кроме того, новый подвижной состав будет закупаться исходя из ширины улиц конкретного района города.

О том, что тендеры по реформе петербургского общественного транспорта могут быть отложены на более поздний срок, читайте в материале “Ъ-СПб” "Смольный съезжает с маршрута"