На возведение модульного здания отделения скорой помощи в селе Самарском будет направлен 41 млн рублей

В 2021 году в селе Самарском Азовского района планируется возведение модульного здания отделения скорой помощи. На эти цели из областного бюджета планируется направить 41 млн руб., сообщает пресс-служба губернатора. Отмечается, что новое помещение будет находиться на территории действующей больницы.

«Мы направим из областного бюджета 41 млн рублей для покупки модульного здания. В августе мне обещают работы по установке модуля выполнить. И к 1 сентября вы должны уже переехать в новое здание площадью 400 кв. м.»,— сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, его слова приводятся в сообщении. Как сказано в сообщении, в модульном здании будут оборудованы малая операционная, процедурная и лаборатория.

Наталья Шинкарева