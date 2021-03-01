Более 12 тысяч самозанятых зарегистрировались в Удмуртии

В Удмуртии зарегистрировано 12,28 тыс. самозанятых, написал глава региона Александр Бречалов на своей странице во «ВКонтакте». Все они могут получить в Фонде развития предпринимательства льготный микрозайм от 2,12% годовых, а также микрозайм под 1% на реализацию проектов по развитию физкультуры, спорта и семейных кафе на селе.

Отметим, что в среднем за неделю в республике регистрируется более 300 самозанятых. В настоящее время 6,16 тыс. из них работают в Ижевске. Среди районов лидирует Завьяловский — в нем зарегистрировались 753 самозанятых.