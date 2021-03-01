В Самаре снесут киоски у остановок в Кировском районе

Снос трех объектов потребительского рынка планируется в Кировском районе Самары. Соответствующие постановления подписала глава города Елена Лапушкина.

В частности, речь идет о киоске на проспекте Кирова, 102-о, на участке площадью 47,6 кв.м. Также в список входят объект на пр. Карла Маркса, 491-о, на земле площадью 54,76 кв.м и киоск на пр. Карла Маркса, 510-о, на участке 73,36 кв. м. Все они совмещены с остановками.

Указанные объекты признаны самовольными постройками. Владельцам торговых точек предстоит самостоятельно за свой счет снести киоски.

Они должны будут сделать это в течение двух месяцев со дня опубликования документов. Если собственники не демонтируют киоски, это сделает департамент градостроительства Самары.

Георгий Портнов