В «тюменской матрешке» изъяли более 350 фальшивых банкнот на 1,5 млн рублей

За 2020 год на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО изъяли 353 фальшивые банкноты на общую сумму 1,5 млн руб., сообщила пресс-служба тюменского отделения Банка России. Из них 80% — купюры номиналом 5 тыс. руб.

По данным тюменского отделения Центробанка, за год на территории регионов изъяли 60 поддельных банкнот номиналом 1 тыс. руб. и семь банкнот номиналом 500 руб. «Реже подделывают двухтысячные банкноты: в прошлом году было обнаружено три фальшивки этого номинала»,— говорится в сообщении.

Всего за 2020 год в Уральском федеральном округе (УрФО) выявили более 2,3 тыс. поддельных денежных знаков, в России банки выявили около 48 тыс. поддельных денежных знаков. По данным Центробанка, в среднем в России встречается семь подделок на 1 млн банкнот в обращении.

Михаил Мананников