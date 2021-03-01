Удмуртию признали лидером нацпроекта «Производительность труда»

По итогам 2020 года Удмуртия заняла первое место по реализации нацпроекта «Производительность труда». Республика на 100% выполнила план по внедрению принципов бережливого производства на предприятиях, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«В национальный проект "Производительность труда" сегодня вовлечено 56 средних и крупных предприятий Удмуртии. В 2020 году на этих предприятиях удалось увеличить выработку, заработную плату до 11,6%, объем производства на 30%, общий прирост производительности составил от 25% до 150%»,— говорится в сообщении.