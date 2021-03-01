В Самарской области выросли цены на картофель и футболки и снизились – на конфеты и хлеб

Цены на продукты и другие товары изменились в Самарской области за минувшие семь дней. Например, охлажденные и мороженые куры подорожали на 3,65%: стоимость 1 кг мяса составляет 145,8 руб. Кроме того, за этот же период цены на куриные яйца выросли на 2,52% за десяток (77,43 руб.). Информацию об этом опубликовал Самарастат.

Помимо прочего, в Самарской области на 3,09% подорожали мужские футболки (334,3 руб. за одну штуку) и на 3,6% – картофель (33,9 руб. за 1 кг). Среди товаров, цены на которые в регионе за неделю снизились, оказались мягкие глазированные конфеты (на 1,14%; 310,32 руб. за 1 кг), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (на 2,54%; 67,27 руб. за 1 кг).

Георгий Портнов