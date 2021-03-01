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Краснодар. Кубань, Адыгея

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Муниципальные службы Краснодара доложили о готовности к паводкам

В преддверии весеннего потепления городские службы отчитались на планерке в администрации Краснодара о готовности к сезонным паводкам. По данным администрации, в настоящий момент чаша Краснодарского водохранилища заполнена на треть, приток, аккумуляция, сброс воды находятся в норме.

Три автоматизированных поста следят за уровнем реки Кубань, замеры производятся каждые 20 минут. Системы экстренного оповещения охватывают 100% территории муниципалитета, 3 марта будет проведена их проверка. Ведется обследование русла на предмет упавших деревьев и других препятствий прохождению потока.

На случай возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с подтоплением территорий и эвакуации населения работают два стационарных пункта временного размещения в станице Елизаветинская и поселке Белозерный, их общая вместимость – 400 человек. Всего на территории Краснодара есть возможность развернуть 45 пунктов для временного размещения городских жителей. В распоряжении городских служб спасения – 15 плавсредств и 15 мотопомп.

Ольга Логинова


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