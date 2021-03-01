Воткинску могут присвоить звание «Город трудовой доблести»

На заседании постоянной комиссии госсовета Удмуртии по труду, социальной политике и делам ветеранов рассмотрели проект постановления парламента региона о присвоении Воткинску звания «Город трудовой доблести». Члены комиссии поддержали предложение единогласно, сообщает пресс-служба госсовета.

Так, соответствующие документы направлены в президиум парламента для включения вопроса в проект повестки следующей сессии. Председатель постоянной комиссии Алексей Чернов подчеркнул, что Воткинск может претендовать на присвоение звания по всем критериям.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин решил присвоить Ижевску звание «Город трудовой доблести». Также его получили еще 19 городов страны.