Начальник почтамта из Оренбуржья обвиняется в присвоении платежей за коммунальные услуги почти на 400 тыс. рублей

Перед Новотроицким городским судом предстанет начальник местного почтового отделения. Ему инкриминируется присвоение вверенного имущества с использованием своего служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

«По версии следствия, руководитель почтового отделения с марта по июнь 2019 года похитила поступившие от граждан в качестве платежей за коммунальные услуги денежные средства в размере более 380 тыс. руб.»,– говорится в сообщении.

Преступление было выявлено по итогам внезапной проверки касс руководством Орского почтамта. По этому факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно вместе с утвержденным обвинительным заключением подготовлено к направлению в суд.

Георгий Портнов