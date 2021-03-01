Обвиняемого в коррупции главу управления автодорог Новосибирской области оставили в СИЗО

Железнодорожный райсуд Новосибирска по ходатайству следствия продлили еще на три месяца (до 26 мая) срок заключения под стражей руководителя территориального управления автодорог (ТУАД) Михаила Чуманова, обвиняемого во взятках. Об этом “Ъ-Сибирь” рассказала старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Наталия Чернакова.

Михаила Чуманова задержали в декабре прошлого года сотрудники СКР и ФСБ. По данным следствия, он получил взятки на сумму свыше 5 млн руб. от представителей дорожно-строительных компаний, обещая заключить с ними новые контракты на ремонт и строительство дорожной сети региона. Другими фигурантами этого дела также являются брат Михаила Чуманова Игорь Листопад, который, по версии следствия, выступал посредником в передаче взяток, а также предприниматель Самир Асадуллаев и один из топ-менеджеров «Новосибирскавтодора» Сергей Илюшин. Последних следствие подозревает в даче взяток.

Подробнее о деле — в материале “Ъ-Сибирь” «Дорога вывела не ТУАД».

Илья Николаев