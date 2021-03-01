Два пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии

В Удмуртии выявили 75 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Кроме того, скончались два инфицированных пациента в возрасте 78 и 88 лет, сообщает оперштаб региона.

Среди заболевших 35 жителей Ижевска, 10 гражданх из Якшур-Бодьинского района, шесть — из Завьяловского района, пять — из Воткинска, по четыре — из Сарапула и Киясовского района, три — из Камбарского района, по два — из Сарапульского и Вавожского районов, по одному — из Глазова, Воткинского, Граховского и Увинского районов. В их числе шесть детей до 14 лете и 15 человек старше 65 лет. При этом 89 пациентов вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии подтвердили 28371 случай заражения коронавирусом. Из них 362 закончились летальным исходом, 25021 человек выздоровел, остальные продолжают лечение, 109 заболевших находятся в тяжелом состоянии.