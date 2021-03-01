Эксперты назвали Магадан и Чукотку регионами с самыми благополучными доходами

Магаданская область стала регионом с наилучшим отношением средней зарплаты к прожиточному минимуму, сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование Фонда развития гражданского общества. По его данным, прожиточный минимум в Магаданской области составляет 23,6 тыс. руб., а средняя зарплата — 127 тыс. руб. Регион также занимает первое место по размеру средней зарплаты.

Регионы с самой высокой средней зарплатой:

Магаданская область — 127 тыс. руб.;

Чукотский автономный округ — 117 тыс. руб.;

Ямало-Ненецкий автономный округ — 96,6 тыс. руб.;

Москва — 95 тыс. руб.

Регионы с наилучшим соотношением средней зарплаты и прожиточного минимума:

Магаданская область — 127 тыс./23,6 тыс. руб.

Ямало-Ненецкий автономный округ — 96,6 тыс./20,1 тыс. руб.;

Сахалинская область — 85,8 тыс./20,4 тыс. руб.

Чукотский автономный округ — 117,8 тыс./28,4 тыс. руб.

Москва — 95,3 тыс./23,8 тыс. руб.

На размер заработных плат в регионах преимущественно влияет макроэкономическая ситуация, считает глава фонда Константин Костин. «Размер заработных плат в регионах определяется суммарным влиянием многих факторов. Прежде всего это, конечно, сложившийся уровень оплаты труда по стране в целом, на который, в свою очередь, влияет структура экономики, уровень импорта-экспорта, а также курс отечественной валюты»,— сказал он изданию.

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