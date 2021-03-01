23,4 процента составила доля вложений иностранных инвесторов в ОФЗ в январе 2021 года, сообщил Банк России. После снижения в течение семи месяцев подряд показатель незначительно восстановился в январе на фоне роста иностранных вложений за месяц на 9 млрд руб. (0,3%), в то время как весь объем рынка ОФЗ за месяц вырос на 0,2% — до 13,7 трлн руб. Номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составил 3,2 трлн руб., что близко к рекордному показателю в 3,21 трлн руб. на 1 декабря. В ЦБ допускают, что и после завершения цикла смягчения ДКП рынок ОФЗ останется привлекательным для иностранных инвесторов на фоне других развивающихся стран.