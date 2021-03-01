Цены холодного отжима

Снижение урожая оливок в Греции, Италии и Испании в сочетании с высоким спросом на оливковое масло в ЕС привело к росту европейских цен на продукт на 20–40% год к году. Поставщики уже уведомили российские сети о повышении цен на оливковое масло в пределах 15%. Но его постоянные потребители не слишком чувствительны к колебаниям цен, потому эксперты не ждут сильного снижения продаж.

Поставщики оливкового масла направили торговым сетям уведомления о повышении цен на свою продукцию. Об этом “Ъ” рассказали источники, близкие к производителям, и собеседники среди торговых сетей.

По словам одного из поставщиков, среди причин — ожидаемое снижение урожая оливок в Испании. На эту страну приходится около 50% мирового производства оливок, но из-за неблагоприятных климатических условий, в том числе холодной зимы и шторма «Филомена», сбор оливок в этом году будет меньше ожидаемого, поясняет собеседник “Ъ”.

Власти Андалусии уже снизили прогноз производства оливкового масла в этом сезоне с 1,34 млн до 1,05–1,1 млн тонн из-за «Филомены», а также засушливой и жаркой погоды осенью 2020 года. По словам собеседника “Ъ” среди поставщиков, ситуация усугубляется ожидаемым снижением урожая оливок в Греции и Италии на 10–30%. Как следует из материалов Еврокомиссии, в январе испанское оливковое масло Extra Virgin стоило €2,54 за 1 кг, что на 21% выше, чем годом ранее. Цены на итальянское масло Extra Virgin за тот же период выросли на 44,4%, до €4,75 за 1 кг, на греческое — на 17,7%, до €2,57.

В крупной торговой сети сообщили “Ъ”, что новые заказы по импорту масла из Италии приходят с повышением цены на 6–15%, из Греции — цены не менялись. «Один из наших поставщиков из Италии говорит, что последнее время наблюдается очень высокий спрос на масло по всей Европе. Им приходится докупать сырье по завышенным ценам»,— рассказывают в компании.

В другой сети говорят, что получали заявления о повышении цен на оливковое масло, но они связаны с курсом валют. Решения пока не принято, добавили в сети. Один из поставщиков утверждает, что сети пока не соглашаются на рост цен. В ГК «Эфко» (выпускает масла и соусы с оливковым маслом под брендом «Слобода») уточняют, что поставщики оливкового масла «транслировали информацию о повышении цен в пределах 1–2%».

Потребление оливкового масла в России растет. По данным NielsenIQ, с февраля 2020 года по январь 2021 года продажи продукта в натуральном выражении увеличились на 7,7%, в денежном — на 17,1% год к году. Для сравнения: продажи всей категории съедобных масел за тот же период выросли на 1,7% и 14,3% соответственно. По словам собеседников “Ъ”, рост спроса может быть связан с переходом потребителей на готовку дома в связи с ограничениями из-за пандемии COVID-19, что сказалось на продажах нескольких импортных продуктов.

По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, Россия в год импортирует 15–20 тыс. тонн оливкового масла — это менее 0,3% рынка всех растительных масел. Как следует из данных в отчете ГК «Русагро», 50% российского импорта оливкового масла приходится на Испанию, 41% — на Италию, а 6% — на Грецию.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что оливковое масло — один из основных продуктов в рационе приверженцев здорового образа жизни, а его покупатели в России не так чувствительны к колебаниям цен, так что вряд ли стоит ждать заметного снижения продаж. Кроме того, добавляет господин Поповичев, оливковое масло довольно часто продается по промо, причем с довольно глубокими скидками.

В интернет-супермаркете «Перекресток впрок», к примеру, испанское оливковое масло Borges доступно со скидкой 40%, по 589,9 руб. за бутылку объемом 0,75 л. Господин Мальцев также сомневается, что возможный рост цен на оливковое масло существенно скажется на стоимости российских продуктов, в состав которых входит этот ингредиент.

Анатолий Костырев