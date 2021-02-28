Экс-посол ФРГ в США назвал три сценария для завершения «Северного потока-2»

Бывший посол ФРГ в США и глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер предложил три сценария, при которых строительство «Северного потока-2» может быть успешно завершено. По его словам, проект остается одной из крупнейших внешнеполитических проблем ФРГ и требует скорейшего решения.

«Вариант остановки строительства трубопровода на этом позднем этапе посредством вмешательства правительства Германии — столь же плохая идея, даже если бы кто-то был готов принять болезненный судебный процесс с перспективой нанесения миллиардного ущерба "Газпрому" и незавершенного строительства трубопровода на дне Балтийского моря»,— говорится в колонке дипломата для Spiegel.

По мнению господина Ишингера, ФРГ и другие страны ЕС будут еще долго нуждаться в российском газе. «Если Германия сейчас остановит проект трубопровода по политическим мотивам, Россия наверняка почувствует себя вправе принять ответные меры»,— добавил он.

Для завершения строительства трубопровода глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности предложил три варианта.

Внедрить в проект механизм экстренной остановки работы «Северного потока-2». Его, в частности, можно использовать, если Россия не будет выполнять соглашения о сохранении транзита через Украину.

Его, в частности, можно использовать, если Россия не будет выполнять соглашения о сохранении транзита через Украину. Специальный договор ЕС и США для скорейшего перехода к возобновляемым источникам энергии. В нем может быть записано выделение дополнительных средств для перехода от ископаемых источников энергии к возобновляемым, а также «увеличение поддержки перехода Украины к территориальной целостности и экономической независимости».

В нем может быть записано выделение дополнительных средств для перехода от ископаемых источников энергии к возобновляемым, а также «увеличение поддержки перехода Украины к территориальной целостности и экономической независимости». Связать начало работы трубопровода с выполнением Россией определенных политических условий.

Против завершения трубопровода выступают США. В январе 2021 года они ввели очередные санкции в отношении проекта. Сейчас строительство газопровода из России через Балтийское море в Германию завершено более чем на 93%. «Газпрому» осталось уложить около 160 км трубы. Запустить проект компания намерена до конца года.

О последствиях санкций — в материале “Ъ” «Северный истек».