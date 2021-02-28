В Можге решили пока не повышать стоимость проезда в автобусе

В Можге в Удмуртии сейчас не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил глава города Михаил Трофимов на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, ранее в администрацию города поступило обращение от компании-перевозчика АО «ИПОПАТ» об увеличении тарифа.

«Как глава города считаю, что такое развитие событий пошло бы вразрез с интересами многих жителей. После совместных переговоров с ИПОПАТ решение найдено. На данный момент решение о повышении тарифов отменено»,— написал господин Трофимов.

Напомним, с 1 июня 2020 года в Можге повысили стоимость проезда до 27 руб., однако позднее снизили ее с 15 июня до 25 руб. Добавим, что в Ижевске в настоящее время проезд в общественном транспорте стоит 25 руб., при оплате бесконтактной картой — 23 руб.