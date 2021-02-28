В Мексике в результате вооруженного нападения погибли 11 человек

В муниципалитете Тонала штата Халиско на западе Мексики неизвестные расстреляли 13 человек. Прокуратура региона начала расследование по факту массового убийства.

«На тротуаре улицы Эмилиано Сапата <...> были обнаружены тела 10 безжизненных мужчин с огнестрельными ранениями. Кроме того, в доме был обнаружен мужчина, по всей видимости, несовершеннолетний, у которого также были телесные повреждения, нанесенные огнестрельным оружием»,— говорится в сообщении прокуратуры. Еще двое — женщина и ребенок — госпитализированы.

По информации местного издания Radio Formula, огонь по убитым открыли неизвестные на трех автомобилях. После стрельбы они скрылись в неизвестном направлении. Сейчас их поиски продолжаются. На место стрельбы прибыли сотрудники Национальной гвардии и Министерства национальной обороны. Что стало массового убийства, неизвестно.