В Черном море начались военные учения НАТО

Международные военные учения НАТО Poseidon 21 стартовали в Черном море. В маневрах принимают участие шесть стран—членов альянса.

«В учениях принимают участие силы из Болгарии, Франции, Греции, Румынии, Испании, США и Турции. «Poseidon 21» — учения высокой степени сложности. Их целью является оптимальное использование возможностей НАТО для усиления быстрого реагирования альянса»,— говорится в заявлении Генерального штаба ВМС Румынии.

Как сообщило издание bTV Новините, Болгария отказалась от маневров. Это случилось после того, как на двух кораблях ВМС страны были обнаружены случаи заражения коронавирусом COVID-19.

Учения проходят под командованием Румынии. Официальная церемония открытия маневров состоялась в румынском порту Констанца. Маневры продлятся до 6 марта. Участие в них примут более 700 военнослужащих, 13 кораблей и девять самолетов.