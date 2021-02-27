Власти Италии ужесточили ограничения по COVID-19 в Милане и Турине

Власти Италии ужесточили коронавирусные ограничения в Ломбардии и Пьемонте, в том числе в городах Милан и Турин, а также в областях Марке, Молизе и Базиликата, сообщает Ansa.

С 1 марта Ломбардия, Пьемонт и Марке будут считаться «оранжевыми» зонами со средним уровнем риска заражения. Молизе и Базиликата станут «красными» зонами с высоким уровнем риска. Ограничительные меры включают в себя закрытие баров и ресторанов и ограничение передвижения людей между городами.

По последним данными, за последние сутки коронавирусом в Италии заразились 18 916 человек. 280 зараженных умерли. С начала пандемии в Италии выявили более 2,8 млн зараженных, умерли 97 тыс. человек. 26 февраля количество зараженных за сутки составило 20 499 — это самый высокий показатель с 1 января. Число заболевших в стране начало расти из-за распространения новых штаммов коронавируса.

О новых ограничения в европейских странах — в материале “Ъ FM” «Третья волна накрывает Европу».