Серые запчасти сливаются с фоном

Россияне в 2020 году потратили не менее 27 млрд руб. на неоригинальные запчасти для автомобилей, следует из исследования BrandMonitor. По оценке экспертов, это лишь около 2,4% от общего рынка автозапчастей и примерно соответствует мировому уровню. Сохранение серого сегмента связано во многом с тем, что производители обычно не работают напрямую со вторичным рынком и оригинальные запчасти выходят дороже. Однако дело не только в желании потребителей сэкономить: 59% автовладельцев признаются, что не могут отличить оригинальную деталь от аналога.

Емкость рынка контрафактных автозапчастей в 2020 году составила не менее 27 млрд руб., следует из исследования технологической компании BrandMonitor, что составляет около 2,4% от всего рынка. Такая доля контрафакта примерно соответствует среднемировому уровню — исходя из данных ОЭСР, он составляет около 2,5%. Контрафактом считается продукция, не подтвержденная брендами-производителями как оригинальная.

BrandMonitor оценил весь рынок автозапчастей в 1,1 трлн руб., предполагая снижение продаж на 8% в 2020 году (продажи новых автомобилей упали 9%). «Автостат» по итогам 2019 года оценивал объем вторичного рынка автомобильных компонентов и запчастей в РФ в 1 млрд единиц, или в 1,5 трлн руб. в год.

Для прояснения картины рынка BrandMonitor использовал данные проведенного в декабре 2020 года онлайн-опроса 1 тыс. автолюбителей, проживающих в городах с населением более 100 тыс. жителей и проводивших замену автозапчастей в течение последних 12 месяцев. Респонденты указывали наименование запчастей, место покупки, стоимость без учета установки, а также свою оценку подлинности приобретенных деталей.

Почти четверть (23%) опрошенных имели опыт покупки поддельных комплектующих для автомобиля, при этом большая часть (59%) сообщили, что не смогут отличить оригинальную деталь от подделки. Сооснователь и операционный директор BrandMonitor Кирилл Кириллов подчеркивает, что только 3% респондентов уверены в своей способности отличить подделку.

Как правило, производители компонентов не работают напрямую на вторичном рынке, поясняет глава комитета АЕБ по автокомпонентам Алексей Беляев. В основном они поставляют запчасти через автоконцерны, что сказывается на цене. «Если речь идет о запчасти на машину предыдущих поколений, то это требует дополнительного заказа субкомпонентов с нашей стороны, переналадки оборудования, отдельного производства и логистики для малых партий, и тогда в связи с дополнительными затратами отпускная цена для автоконцернов растет, а автоконцерн уже реализует их со своей наценкой»,— поясняет господин Беляев. Он добавляет, что исторически собственная сервисная сеть есть, например, у Bosch, но для большинства игроков это означает слишком большие издержки.

В 2020 году 67% автозапчастей стоимостью около 740 млрд руб. были реализованы в сервисных центрах, где и проходит их замена, говорится в исследовании. Треть автолюбителей приобретают автозапчасти самостоятельно, в основном в интернет-магазинах. Офлайн-точки, в том числе авторынки, ощутимо потеряли клиентов из-за пандемии: за последние десять месяцев 2020 года доля онлайн-продаж выросла на 7 п. п., до 26% (около 90 млрд руб.).

В основном самостоятельно граждане покупают элементы освещения (лампы, фары), щетки стеклоочистителя, воздушные и салонные фильтры, свечи зажигания. Значительно реже так приобретают детали двигателя, системы охлаждения двигателя и питания, а также детали подвески и защитные элементы кузова. Согласно опросу, клиенты склонны платить за важные запчасти: так, 88% опрошенных выбирают оригинальные детали двигателя, 86% — трансмиссии, 85% — рулевого управления, 84% — подушки безопасности, 82% — тормозную систему. Для менее ответственных деталей ситуация иная — 60% опрошенных готовы приобрести неоригинальные щетки стеклоочистителя, 58% — зеркала заднего вида, 44% — элементы освещения.

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» отмечает, что есть разница между нелицензионными запчастями и «самоделками»: вопрос обеспечения безопасности зависит все-таки от качества детали и ее соответствия требованиям. «По данным ВОЗ, из-за наличия контрафактных запчастей в автомобиле ежегодно получают травмы 1,5 млн человек, а 36 тыс. человек погибают»,— говорит Кирилл Кириллов. С ноября 2020 года в России появилась маркировка шин — в Минпромторге “Ъ” это назвали одним из методов борьбы с контрафактом. Но расширять практику на другие запчасти пока не планируется.

Ольга Никитина