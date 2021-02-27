Отмени все свои планы

Пэчворк-пальто, меховые оверсайз-шляпы, мундирные пиджаки, изготовленные по костюмам русского балета — дизайнеры Недели моды в Милане решили пойти дорогой карнавальных образов.

Tod’s

Уолтер Кьяппони настойчиво продолжает менять идентичность бренда, который ранее ассоциировался со спортивными поло и кардиганами в стиле preppy. В новом сезоне дизайнер отталкивался от силуэтов 50-х, а также эстетики, подсмотренной в фильмах Луиса Бунюэля «Скромное обаяние буржуазии» и «Дневная красавица» с Катрин Денев.

Так, дизайнер впервые в истории бренда представил одежду из полупрозрачной ткани. Блузы из батиста в сочетании с хлопковыми юбками А-силуэтов и платья из органзы с подолами-плиссе уравновешивались массивными аксессуарами.

Кьяппони смело разбавил буржуазную эстетику объемной и одновременно игривой верхней одеждой. Пальто с фалдами в качестве завязок, кожаные пуховики с отложными воротниками из рюшей, даже стеганые приталенные платья из той же ткани, что и куртки — дизайнер хотел представить гротескную сторону 50-60-х годов в современном толковании.

На протяжении всего пандемийного года Tod’s стабильно выдавали оптимистичные и одновременно глубокомысленные шоу. В своих попытках сохранить позитивный взгляд на собирающий себя заново мир бренд пришел к озорной, практически карнавальной атмосфере. Кьяппони признает, что хотел добавить «ноту кутюра» в коллекцию. И ему это удалось: безразмерные меховые шляпы и ушанки, оверсайз хобо-сумки и лоферы на тракторной подошве однозначно станут коллекционными моделями бренда в будущем.

Etro

Etro решили не менять место показа для женской коллекции и провели его там же, где и мужской месяцем ранее — в своей студии на Zona Tortona. Однако Вероника Этро не смогла удержаться от новых возможностей расширения пространства и пригласила британскую певицу Арлиссу исполнить свои песни в качестве саундтрека к шоу прямо с террасы в Лос-Анджелесе. «Собери все свои планы и отмени их, они все равно никогда не исполняются так, как ты их задумывал», — пела исполнительница. Девиз пост-ковидного времени в Италии до сих пор актуален.

Вероника Этро иронично отметила, что на создание женской коллекции ее вдохновили мужчины — Джими Хендрикс и Рудольф Нуреев. «Оба постоянно нарушали общепринятые правила, — пояснила дизайнер. — Пандемия тоже будто отменила все договоренности и старые установки во многих сферах. Мы даже одеваемся так, как не оделись бы раньше».

Действительно, привычные бохо-платья и рубашки со знакомым «огуречным» принтом практически пропали в новой коллекции. Конечно, фирменные этно-орнаменты остались в игре, но теперь они украшают боксерские шорты из атласа, леггинсы и бомберы — в целом спортивные модели, совершенно не свойственные Этро в таком количестве. Техника пэчворк также вышла на первый план — будь то нейлоновые брюки или стеганые пальто.

Более драматичная часть коллекция создавалась с учетом костюмов русских балетных постановок. Мундироподобные жакеты и свитшоты с аппликациями из шнура, ботфорты с нашивками в стиле барокко и бархатные платья с бахромой — эти модели стали поклоном в сторону Нуреева.

Однако Etro оставили место и соблазнительным женственным нотам. Ультракороткие мини, вязаные шорты, популярность которых взлетела до небес за последний год, узкие брюки с лампасами и прозрачные платья из шифона — так Вероника Этро предоставила выбор разным группам покупателей в новом сезоне.

Виктория Кокарева