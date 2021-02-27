Новая Зеландия снова вводит карантин в крупнейшем городе из-за двух случаев COVID-19

Власти Новой Зеландии с завтрашнего дня, 28 февраля, на неделю введут карантин в крупнейшем городе Окленде. Поводом для локдауна стали два новых случая заболевания коронавирусом, сообщает газета New Zealand Herald.

Первым заболевшим стал 20-летний местный житель, позднее COVID-19 нашли у его матери. О решении кабинета министров ввести карантин объявила премьер-министр Джасинда Ардерн. В течение семидневного карантина все общественные места в городе прекращают работу, людям запрещено собираться группами, отменяются спортивные мероприятия. Город также зароют на въезд и выезд.

По последним данным, в Новой Зеландии число заболевших COVID-19 превысило 2,3 тыс. Умерли от коронавируса 26 человек.