Выбор застройщика спортплощадки в Брюховецком районе по госконтракту на 20,7 млн руб. приостановлено ФАС

Рассмотрение заявок участников торгов по госконтракту на сооружение спортивной площадки в станице Переясловской Брюховецкого района приостановлено по требованию Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю. Согласно документации о госзакупке, причиной стала жалоба ООО «Ремар», которое считает установленное требование к участникам торгов неправомочным и нарушающим право равного доступа к конкурсу.

Стартовая сумма контракта на работы по демонтажу асфальтового покрытия, обустройство новой спортивной площадки с сопутствующей инженерной инфраструктурой составляет 20,7 млн руб. Заказчиком является администрация Переясловского сельского поселения Брюховецкого района. Аукцион должен был состояться в открытом формате 20 февраля. В настоящий момент определение подрядчика остановлено, ведется рассмотрение жалобы.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, также по жалобе участника аукциона было приостановлено определение исполнителя госконтракта по созданию реестра недвижимости Кубани.

Ольга Логинова