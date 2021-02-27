В Петербурге неизвестные затушили Вечный огонь снегом

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает двух неизвестных, которые затушили Вечный огонь на Марсовом поле в центре Санкт-Петербурга снегом, заявило ГУ МВД по городу и Ленинградской области. Сообщение о потушенном Вечном огне и сильном запахе газа поступило в ночь на 26 февраля.

«Информация была незамедлительно передана в специализированную организацию, сотрудники которой восстановили горение огня. Сотрудники полиции установили, что около 00:06 двое неизвестных снегом затушили Вечный огонь и скрылись»,— сообщило управление МВД по региону (цитата по «РИА Новости»). Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронений).